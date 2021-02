Bosque do Ipê passa por melhorias em Duque de Caxias Leonardo Pereira/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 12:55

Duque de Caxias - O bairro Bosque do Ipê está passando por melhorias. A Prefeitura de Duque de Caxias realizou obras de drenagem e pavimentação em 12 ruas, que também receberam nova iluminação. Na região, os moradores contam também com uma praça com iluminação em LED, academia de ginástica, playground e mesa de tênis, inaugurada no ano passado.

A Secretaria Municipal de Obras beneficiou as famílias residentes nas ruas Projetada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com as intervenções feitas por administração direta, sem a contratação de empresa. Além de drenagem e pavimentação de ruas, o terceiro distrito ganhou também novas unidades de saúde e áreas de lazer beneficiando milhares de moradores.