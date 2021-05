Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/05/2021 10:09

Rio - O Flamengo ficou no empate sem gols contra o Vélez, no Maracanã. Após o fim do jogo, o treinador Rogério Ceni admitiu que a atuação da equipe não foi boa, mas apontou um ponto positivo do confronto disputado pela Libertadores que deu ao Rubro-Negro o primeiro lugar do grupo.

"Não falta ambição. Mas concordo que produzimos abaixo do esperado. De bom fica o zero que mantivemos no placar, vínhamos com dificuldade para zerar jogos. Mas hoje, depois de um título, como foi na Supercopa, não fizemos grande apresentação, especialmente no primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. Foi pouca intensidade. No segundo tempo melhorou bastante. No primeiro tempo não apresentamos o futebol que vemos o time jogar", afirmou.



O treinador afirmou que aceitas as críticas pela atuação, mas fez questão de falar sobre os objetivos que o Flamengo vem cumprindo na atual temporada.

"Flamengo sempre enfrenta os adversários com mais posse, sempre dominando o jogo. O primeiro tempo a gente tem que aceitar as críticas, porque foi abaixo. Estamos classificados, na primeira fase e em primeiro no grupo, conseguimos o título carioca. Dentro de um planejamento estamos tentando cumpri-lo", disse.