Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 12:50

Rio - A vitória do Fluminense sobre o River Plate pela Libertadores fez o jornalista Mauro Cezar Pereira rasgar elogios ao clube das Laranjeiras. Em sua coluna no portal "UOL", ele elogiou bastante a postura do clube carioca na partida.

"A derrota para o Junior Barranquilla na semana passada colocou o Fluminense numa roubada, em confronto direto com o River Plate, na Argentina, no qual o derrotado teria boa chance de eliminação ainda na fase de grupos da Libertadores. Venceu (3 a 1) em partida de estratégia impecável, se classificou como líder e fez sua parte para tirar da competição um de seus mais fortes candidatos", afirmou.



Com os resultados da última terça-feira, o Fluminense avançou em primeiro e o River em segundo no Grupo D. O Junior Barranquilla acabou eliminado da Libertadores após ficar no empate sem gols com o Santa Fe.