Nenê vibra após marcar o primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o Corinthians Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado há 1 dia

Rio - Na quinta posição do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não é derrotado a seis jogos e arrancou empate do líder Atlético-MG na última quarta-feira. O time de Odair Hellmann entra em campo novamente neste sábado para encarar o Ceará, visando vaga no G-4. De volta ao time, Nenê comentou a boa fase do clube em entrevista coletiva.

Publicidade



"Temos que continua na mesma dinâmica, mantendo a concentração e os pés e bola no chão, sabendo que a gente ainda não fez nada. Sem sofrer a gente não consegue conquistar as vitórias, como tem acontecido. Então, vamos manter o nível de intensidade para confirmar os últimos bons resultados", disse o meia, que foi poupado do último jogo.