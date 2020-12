Marcos Felipe Lucas Merçon/FLUMINENSE

Rio - O treinador Marcão deverá manter o goleiro Marcos Felipe e o lateral-esquerdo Egídio como titulares na partida deste domingo contra o Vasco, em São Januário. De acordo com informações do portal "UOL", o técnico deverá promover o retorno de Nino ao time principal do Fluminense no clássico.

A escolha de manter o goleiro e o lateral como titulares tem motivações diferentes. Marcos Felipe deverá permanecer no gol, levando a melhor sobre Muriel, que não vinha em bom momento, quando se contaminou pela Covid-19. Já Egídio deve permanecer, porque apesar de recuperado, Danilo Barcelos ainda precisa voltar a estar em condição física adequada. No entanto, caso o experiente ex-jogador do Cruzeiro vá bem novamente, como foi contra o Athletico-PR, ele pode permanecer como titular.

O zagueiro Nino deve voltar ao time titular. Recuperado de Covid-19, o jovem ficou no banco de reservas na partida contra o Athletico-PR. Mais bem preparado fisicamente, a tendência é que ele retorne para fazer dupla com Luccas Claro no clássico deste domingo em São Januário.

O atacante Fred deverá voltar a ser relacionado, porém, a tendência é que Marcão mantenha a escalação do Fluminense com o quarteto ofensivo que foi muito bem contra o Athletico-PR formado por: Nenê, Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo.