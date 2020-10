Fluminense x Ceara - Campeonato Brasileiro - rodada 17 . Estádio Maracana. Daniel Castelo Branco

MURIEL: Não teve culpa nos gols do Ceará e fez, pelo menos, duas defesas difíceis na partida. NOTA 6





IGOR JULIÃO: Vai ter pesadelos com Léo Chú. Sofreu para segurar o atacante do Ceará e poderia ter tido uma exibição mais firme. NOTA 5





NINO: Sofreu com o setor ofensivo do Ceará, mas deu conta do recado. Atuação segura. NOTA 7





DIGÃO: Inseguro na partida e ainda falhou no segundo gol do Ceará. NOTA 4





DANILO BARCELOS: Deu assistência para Luiz Henrique e marcou o gol de empate no fim do segundo tempo. NOTA 8



HUDSON: Fez uma partida comum no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. NOTA 5

CAIO PAULISTA: Muita vontade e pouco futebol. Precisa ficar mais ligado nas jogadas ofensivas. NOTA 5,5



DODI: Principal jogador na transição das jogadas do setor defensivo ao ataque. Mais uma boa partida do volante. NOTA 7,5



NENE: Habilidoso, mas pouca velocidade. Bem marcado, não conseguiu fazer uma boa atuação. NOTA 5,5

MARCOS PAULO: Entrou com vontade e deu agilidade ao ataque tricolor. NOTA 6,5



YAGO FELIPE: Sentiu dores na coxa esquerda no primeiro minuto de jogo e foi substituído. SEM NOTA



ANDRÉ: Deu proteção ao setor defensivo e ajudou a dupla de zaga, Digão e Nino.





LUIZ HENRIQUE: Fez o gol no primeiro e só. Teve mais uma chance de balançar a rede, mas desperdiçou. NOTA 7

GANSO: Entrou no meio do segundo tempo e a mesma história de sempre: muita técnica, mas longe dos atacantes. Inofensivo. NOTA 5



FRED: É um centroavante que precisa de um meio de campo para lhe municiar, o que não teve contra o Ceará, mas deu assistência para o gol de empate no fim do segundo tempo. NOTA 7

ODAIR HELLMANN: Foi forçado a fazer uma substituição no início de jogo, mas as alterações em que realizou ao longo da partida não foram boas e correu risco de perder em casa. Foi salvo por Danilo Barcelos. NOTA 5