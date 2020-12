Yago Felipe Lucas Merçon / Fluminense F.C

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 09:26 | Atualizado 11/12/2020 15:25

Rio - O volante Yago Felipe está de volta aos treinos do Fluminense. Com uma recuperação surpreendente, o jogador participou das atividades da última quinta-feira. O atleta poderá ser opção para Marcão na partida contra o Atlético-GO na próxima quarta-feira pelo Brasileirão.

A avaliação é que o jogador ainda precisa evoluir a sua preparação física para poder estar à disposição do técnico para defender o Tricolor. O jogador não entrou em campo nas últimas partidas do clube carioca no Campeonato Brasileiro.



Yago Felipe sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito na partida contra o Internacional no último dia 22. A sua contusão preocupou bastante os torcedores e também a comissão técnica do Fluminense, mas o jogador acabou se recuperando de forma exemplar.