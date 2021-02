Bittencourt fez duras críticas a jogo ao lado de hospital de campanha Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 15:59

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou na manhã deste sábado que o clube acertou a contratação do lateral Samuel Xavier, que estava no Ceará. Ele será o primeiro reforço do Tricolor para a temporada de 2021.

"Samuel Xavier está chegando. Paulo Angioni [diretor de Futebol] está finalizando os termos do contrato com o representante dele e ele deve ser apresentado durante a semana. É a nossa primeira contratação para a temporada 2021", disse Mário durante a apresentação do técnico Roger Machado.

O mandatário também afirmou que o clube está tentando a permanência do atacante Caio Paulista.

"Paulo Angioni teve uma reunião essa semana com os representantes. Foi colocado o nome dele à comissão técnica, aos profissionais que chegaram, e a comissão técnica gostaria de contar com a permanência dele. Roger e comissão já acompanhavam ele em outros clubes que ele jogou, gostam do futebol do jogador, e a tendência é que permaneça conosco. Já está sendo negociada a permanência para a temporada de 2021", afirmou.