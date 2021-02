Roger Machado: novo técnico Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 12:00 | Atualizado 27/02/2021 16:37

Rio - O Fluminense anunciou, oficialmente, a contratação de Roger Machado, neste sábado. O novo treinador, que já havia visitado o CT do clube nesta semana, falou pela primeira vez como comandante do clube à imprensa.

Publicidade

Agora à frente do Fluminense, o treinador terá um novo desafio pela frente: a equipe volta à Libertadores após sete anos.



"Confesso que esse momento ele para mim foi esperado por muito tempo. Poder estar sendo anunciado como treinador do clube depois de 13 anos como atleta profissional do clube, e tendo tido parte da minha vida aqui na instituição. Sei o desafio que tenho em mãos, o tamanho da responsabilidade, mas tenho certeza, dando continuidade ao trabalho feito até o momento, temos possibilidade de seguir construindo a história do clube com conquistas. Honra muito grande, muito obrigado", disse.

Publicidade

Roger, que estava no Bahia, até ficar um período sem clube, tem bastante conexão com o torcedor tricolor. Foi ele o autor do gol que deu o título da Copa do Brasil para o clube, em 2007.

"O maior desafio nessa temporada, mesmo com a quase falta de interrupção dela, é dar uma qualidade ao treinamento. Pela forma como a temporada acabou, pelo trabalho feito pelo Marcão, eu encontrei muita similaridade com filosofia de trabalho. Nossa missão é entender esse processo com pouco tempo e ir inserindo aos poucos a filosofia de quem está chegando. Eu joguei com Marcão e Ailton. As ideias se aproximam muito com o que eu penso", elogiou Roger.