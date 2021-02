Sub-23 do Fluminense contou com o reforço de Marcos Paulo Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/02/2021 18:05

Em mais um jogo-treino visando à estreia do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira (4/3) contra o Resende, a equipe sub-23 do Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Bangu nesta sexta (26). Os comandados do auxiliar técnico Ailton Ferraz tiveram o reforço de Marcos Paulo, que não vinha sendo aproveitado nos profissionais. Jean fez o gol.

A equipe titular que começou o jogo-treino no CT Carlos Castilho tinha: Pedro Rangel, Daniel, Higor, Frazan e Raí; Caio Vinícius, André e Miguel; Marcos Paulo, John Kennedy e Samuel.



Segundo o site oficial do Fluminense, Miguel, Marcos Paulo e Samuel foram os responsáveis pelos melhores lances do lado tricolor no primeiro tempo. Entretanto, foi o Bangu quem fez o gol após escanteio. John Kennedy ainda quase empatou após o intervalo.



Ailton então fez vários testes na equipe e o Fluminense terminou o treino com: Pedro Rangel, Felipe, Wiris, Davi e Marcos Pedro; Nascimento, Metinho e Wallace; Kayky, Gabriel Teixeira e Alexandre Jesus.

Foi o terceiro jogo-treino como preparação para o Carioca. Além da derrota desta sexta, o Fluminense também empatou em 0 a 0 com o Bangu e venceu o Madureira por 1 a 0. O Tricolor utilizará a equipe sub-23 nas primeiras rodadas do Estadual, enquanto os profissionais fazer uma pré-temporada.