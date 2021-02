Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está confiante em boa temporada Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 12:56

De volta à Libertadores que não disputa desde 2013, o Fluminense ainda não sabe se disputará a fase preliminar ou entrará diretamente nos grupos, mas o objetivo é único: conquistar pela primeira vez a competição. E o presidente do clube, Mário Bittencourt, mostrou-se confiante em alcançar o inédito título.

"Temos enormes chances de ganhar a Libertadores. Primeiro porque montamos estrutura interna sólida. E, em segundo, porque o Brasileiro por pontos corridos dura quase um ano e clubes que investem mais têm uma vantagem muito grande, com elenco numeroso. Já nos campeonatos sul-americanos, com mata-mata, os elencos argentinos têm folha muito menor e conseguem disputar as finais. Significa que se a gente fizer bom trabalho também conseguiremos chegar lá. Apesar de todas as dificuldades, temos chance sim. E se não conseguir, seguiremos focados em fazer grande ano e reconstruir a instituição", afirmou Mário em coletiva nesta sexta-feira (26).

Publicidade

Para conquistar o principal objetivo da temporada, o Fluminense pretende ampliar o investimento no elenco. Inicialmente, a ideia era crescer em 20% a folha salarial para 2021, mas Mário revelou que há o desejo de ampliar a porcentagem.

"Com a classificação para a Libertadores, temos discutido internamente aumentar um pouquinho mais a folha, para 25% e 30%, para conseguir essa conquista. Eles vão trabalhar em cima disso para apresentar os nomes (de reforços)", disse.



Publicidade

Entretanto, as contratações não serão imediatas, até em função da indefinição sobre quando o Fluminense estreará na Libertadores. Com a possibilidade de jogar logo no dia 9 de março, a diretoria não vê como incluir novos jogadores no curto espaço de tempo.



"Nesse início devem ser contratações mais pontuais porque eles não terão nem tempo de se inserir no elenco. Se for para a fase de grupos, teremos mais tempo para trabalhar isso. Acredito que teremos novidades na próxima semana", completou o dirigente.