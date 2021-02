Fluminense perto da classificação para a Libertadores Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:20

Rio - Com a sequência positiva de três vitórias e o tropeço dos rivais, o Fluminense está muito perto de garantir o seu primeiro objetivo no Brasileirão. A equipe carioca está a uma vitória de garantir a sua vaga para a Pré-Libertadores. Duas equipes que disputam a competição nacional terão vaga para essa fase preliminar do principal torneio de clubes da América do Sul.

Com o tropeço do Santos contra o Atlético-GO, a equipe carioca está a uma vitória de só poder ser ultrapassado pelo Corinthians, que no momento ocupa a oitava colocação no torneio. Com 59 pontos, o Tricolor seria no mínimo oitavo colocado, tendo a sua frente o campeão da Copa do Brasil e o da Libertadores, o que daria a equipe carioca a confirmação da sua vaga para a competição.

Publicidade

No entanto, em quinto lugar, com 56 pontos, o Fluminense ainda luta por uma vaga direta na Libertadores. Ela pode acontecer de duas formas. Ou o Tricolor passar o São Paulo, que tem dois pontos a menos e terminar em quarto lugar, ou o clube carioca terminar em quinto e o Palmeiras vencer o Grêmio, conquistar a Copa do Brasil e abrir desse modo mais uma vaga direta para o Brasileirão.



Publicidade

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola",o Fluminense tem 28% de chances de terminar o Brasileiro entre os quatro primeiros e 57% de possibilidades de conquistar uma vaga direta para a Libertadores.

Publicidade

Ótima notícia para a torcida do Fluminense. Com o tropeço do Santos diante do Atlético-GO, na última noite, o Tricolor das Laranjeiras pode dar mais um passo importante para chegar à Libertadores da América.





Neste momento, o clube verde, branco e grená depende somente de uma vitória (três pontos) para se garantir na fase pré da competição continental. Se vencer o Galo, por exemplo, os comandados de Marcão só poderão ser ultrapassados pelo Corinthians, não pelo Santos.





Assim, na pior das hipóteses, terminaria o certame na oitava colocação. Além de conquistar a vaga na Libertadores, o Fluminense também se credencia a participar da fase mais avançada da Copa do Brasil.



Vale lembrar que o G-4 pode virar G-5 se o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil. Flu, por sua vez, é quinto lugar do Brasilerão.