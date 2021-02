Por LANCE!

25/02/2021

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, nesta quinta-feira, a soltura de Leonardo Ceschini, réu confesso do assassinato da esposa Érica Fernandes no dia 31 de janeiro, após a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, vencida pelo Alviverde. A informação foi publicada pelo 'Uol'.

O marido corintiano cumpria prisão preventiva, após admitir que entrou em briga corporal com a esposa por causa de futebol. Ele também foi ferido a golpes de faca e precisou ser internado. Para a juíza Giovanna Christina Colares, a soltura se dá por haver "excesso de prazo na prisão cautelar do acusado".

A polícia informou que foi acionada para atendimento da ocorrência, mas quando chegou no local, a vítima já estava morta no chão da cozinha. O caso foi registrado na 33º DP de Pirituba. Leonardo Ceschini foi internado sobre escolta policial no Hospital Mandaqui para tratamento da ferida e foi autuado por homicídio qualificado.

