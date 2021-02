Mario Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:45

Rio - Com 56 pontos e na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está praticamente garantido na próxima Libertadores da América. Pensando nisso, a diretoria do clube carioca já se movimenta em busca de reforços para a nova temporada. De acordo com o portal 'NetFlu', um lateral-direito, um meia de armação e um atacante de velocidade são os principais desejos do Tricolor.

Ainda segundo o portal, alguns atletas sul-americanos foram sondados, mas nenhuma proposta foi realizada até o momento. Para a lateral, Samuel Xavier, do Ceará, é o nome com mais força nos bastidores. Para as outras posições, a diretoria espera definir primeiramente um novo treinador, para depois, pensar nos possíveis reforços. Roger Machado é o mais cotado para assumir o comando técnico do time.