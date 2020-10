LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Odair Hellmann

Por O Dia

Rio - Após o empate contra o Atlético-MG, fora de casa, na última quarta-feira, o Fluminense voltou a empatar no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o adversário foi o Ceará, no Maracanã, onde o resultado terminou em 2 a 2. Apesar do tropeço, o técnico Odair Hellmann não falou em frustração e citou o ponto conquistado contra o clube mineiro.

"Na conjectura de avaliar o todo, de seis partidas, que buscamos um ponto contra o Botafogo fora de casa, que é um clássico, buscamos um fora contra o Atlético-MG, que todos diziam que esses três pontos estavam fora da conjectura da caminhada. Se somar esse ponto é uma vitória dentro de casa e não ganharia do Botafogo e Atlético-MG na somatória dos pontos da caminhada de regularidade num campeonato de 38 rodadas", disse Odair, que emendou:



"Empatar em casa pelas circunstâncias do jogo. Jogamos para vencer, mas não saímos frustrados porque ainda conseguimos buscar o empate no fim pela imposição, pela luta que é característica desse grupo. Fomos para buscar a vitória. Na conjectura da caminhada, é mais um ponto. E temos mais um jogo em casa pela frente, vamos tentar os três pontos para seguir lutando pelos primeiros lugares", encerrou o treinador.