Nino LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - Após se recuperar da covid-19, o zagueiro Nino voltou a ser relacionado pelo Fluminense na última partida, contra o Athletico Paranaense. Contra o Vasco, neste domingo, o defensor deve voltar ao time titular. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o atleta falou sobre a recuperação da doença e aproveitou para comentar a invasão ao CT do Cruzmaltino, que ocorreu na última quinta-feira.

Publicidade

"Bem complicado (o vírus). Tive alguns sintomas. Leves, mas chatos. A gente sente sim na volta. Se fossem dez dias sem treinamento e sem vírus, já sentiria. Fica debilitado no momento que pega. A volta é difícil, demora um tempo para retomar fisicamente, a questão tática, o tempo de jogo e da bola. Procuro me preparar bem para fazer um bom papel quando preciso", disse Nino, que emendou:



"Lamentável essa situação. Muito preocupante que num momento de trabalho, tem pessoas que nos amam em casa e ficam preocupadas. Pessoas que se dizem torcedores, invadem um treino. É cultural do nosso país, mas tem de acabar. Não vejo vantagem. É um clássico, jogo difícil. Eles estão em momento complicado, passamos por algo parecido no ano passado, até com torcida invadindo treino. Não vejo como vantagem para a gente, mas é lamentável", encerrou.