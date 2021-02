Roger Machado é o novo técnico do Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 10:18

Rio - O Fluminense anunciou, oficialmente, a contratação de Roger Machado, neste sábado. O novo treinador já havia visitado o CT do clube nesta semana, mas ainda não havia sido anunciado.

Roger, que estava no Bahia, até ficar um período sem clube, tem bastante conexão com o torcedor tricolor. Foi ele o autor do gol que deu o título da Copa do Brasil para o clube, em 2008.



Agora à frente do Fluminense, o treinador terá um novo desafio pela frente. A equipe volta à Libertadores após sete anos.