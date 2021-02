Roger Machado conversa com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/02/2021 11:56 | Atualizado 26/02/2021 13:07

O Fluminense conseguiu a sua terceira melhor campanha no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 64 pontos, e retornou à Libertadores após quase oito anos. Mesmo assim, o quinto lugar que é celebrado também é motivo de desconforto no planejamento. Afinal, o Tricolor ficará até o dia 7 de março com sua situação indefinida. E terá de torcer para o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil sobre o Grêmio para abrir uma quinta vaga na fase de grupos. Caso contrário, o Flu jogará dois dias depois a pré-Libertadores contra o Ayacucho, do Peru.

A indefinição é a principal dor de cabeça do Fluminense para este início de 2021. Sem poder depender da final da Copa do Brasil, a diretoria se vê obrigada a traçar o planejamento para jogar no dia 9, mesmo que isso não aconteça. Roger Machado assumirá o comando neste sábado (27) tendo apenas 11 dias para preparar a equipe para uma possível estreia na pré-Libertadores.



E os jogadores, que poderiam ganhar 10 dias de férias caso a classificação à fase de grupos fosse assegurada, agora terão que trabalhar. Ainda assim, não jogarão as primeiras rodadas do Carioca, que começa na quinta-feira (4). Essa parte do planejamento, utilizando a equipe sub-23, segue mantida.



Entretanto, as contratações de mais peso não serão imediatas, até em função da indefinição sobre a Libertadores. Com a possibilidade de jogar logo no dia 9 de março, a diretoria não vê como incluir novos jogadores no curto espaço de tempo. Mas pretende aumentar a folha salarial em até 30%. "Nesse início devem ser contratações mais pontuais porque eles não terão nem tempo de se inserir no elenco. Se for para a fase de grupos, teremos mais tempo para trabalhar isso", explicou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Menos mal que, pelo menos, a primeira partida de ida da pré-Libertadores será no Brasil. Pelo menos, o Fluminense não terá de se preparar para uma viagem desgastante a Cusco, no Peru, sem a garantia de que irá enfrentar mesmo o Ayacucho. Ainda assim, caso dispute mesmo a pré-Libertadores, o Tricolor jogará a 3.400 metros de altitude para buscar a classificação.



E, depois, ainda terá de encarar outro confronto, contra o vencedor do confronto entre Independiente del Valle (EQU) e Unión Espanhola (CHL). Por isso, é melhor torcer para o Palmeiras conquistar a Copa do Brasil, para só estrear na Libertadores a partir do dia 10 de abril, com mais tempo para o trabalho do novo treinador Roger Machado.

