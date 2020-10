Digão comemora boa fase, mas pediu para elenco manter o foco LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - O Fluminense não perde há seis jogos e já ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o zagueiro Digão comemorou a sequência do bons resultados, mas pediu a manutenção do foco no elenco. O defensor também destacou a importância do trabalho psicológico realizado com os jogadores do Tricolor.

"Essa parte de invencibilidade deixamos para trás. Já passou. Bacana pra caramba, estamos em quinto e já passou. Não adianta nada fazer bons jogos contra o Bahia e o líder e amanhã entrar no salto alto. Já conversamos sobre isso. Ceará vai ser um jogo difícil, time competitivo. Temos de entrar ainda mais focados para conseguir um bom resultado dentro de casa", disse Digão, que completou elogiando a psicóloga do clube:



"A Emily estive com ela dez minutos atrás. Ela tem papel fundamental nessa nossa caminhada. Tem o papel da formiguinha. Ela fica ali rodando, vê quando alguém tá mal, ou quando alguém faz uns jogos bons e anda com o peito muito aberto e já está se achando o Pelé. Ela coloca para cima quem tem de colocar e no trilho quem precisa. Para mim, esse é um trabalho fundamental que vai fazer diferença lá na frente", encerrou.