Fotos! Conheça a modelo que conquistou o coração de jogadora do Fluminense

Rio - A jogadora de vôlei do Fluminense e campeã olímpica pela seleção brasileira, Marianne Steinbrecher se casou. Desde agosto, ela vive ao lado da modelo Ellen Szulc. As duas começaram a namorar no começo da pandemia, mas agora estão morando juntas.

Mari retornou ao vôlei de quadra recentemente. No mês passado, ela foi anunciada como reforço do Fluminense e deixou o vôlei de quadra, em que atuava ao lado da ex-companheira de seleção brasileira, Paula Pequeno.

