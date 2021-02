Marcão teve ótimo aproveitamento como técnico do Fluminense em 2020 Lucas Merçon/Fluminense

26/02/2021

Pela segunda temporada seguida Marcão assumiu o Fluminense no meio do Campeonato Brasileiro e fez bom trabalho. Se em 2019 livrou do rebaixamento, em 2020 manteve o clube nas primeiras posições e garantiu a classificação à Libertadores após quase oito anos com a terceira melhor campanha tricolor nos pontos corridos. Apesar dos 59,5% de aproveitamento, o treinador voltará a ser auxiliar e deixará o comando da equipe para Roger Machado. Algo que não incomoda Marcão, que diz querer ajudar o Fluminense.

O retorno a auxiliar foi acertado em comum acordo com a diretoria tricolor, que vê em Marcão, de 48 anos, a base de um projeto maior, ao ter um auxiliar permanente na comissão técnica, justamente para assumir em casos de necessidade. Ao contrário de 2020, ele ajudará apenas Roger Machado nos profissionais e não comandará a equipe sub-23, que ficará com Ailton Ferraz. A carreira solo de treinador ficará para o futuro.



"É planejamento de vida, de carreira. Sempre com muita calma, muita tranquilidade. Venho em uma evolução. E analisando nosso trabalho, foi uma diferença absurda de 2019 para 2020. E com a certeza de que temos que melhorar sempre, buscar a excelência sempre. Por isso que o Marcão continua estudando, continua vendo jogos, vai continuar dentro do planejamento de carreira. Na hora certa e no momento certo vamos assumir uma carreira solo, se for o caso. Enquanto isso, tenho muito a ajudar o Fluminense", disse Marcão, completando:

"É uma passagem de muita satisfação. Estou feliz pela posição em que estou dentro do clube. Estou feliz porque meu torcedor está com orgulho de vestir a nossa camisa".



A evolução também foi vista pelo diretor de futebol, Paulo Angioni, que percebeu em 2020 um Marcão mais confiante em seu trabalho. "No primeiro momento, em 2019, ele assumiu em situação delicada e eu sentia nele um pouco de intranquilidade. Desta vez, vi um Marcão austero, bastante confiante, mais impositivo na sua ação. E deu o resultado que a gente imaginava. É um profissional com a alma tricolor, sempre muito gentil", elogiou.



Satisfeito com o bom trabalho, Marcão já iniciou o planejamento de 2021 ajudando Roger Machado, que assume o Fluminense neste sábado (27).



"Já trocamos algumas palavras sobre a equipe, o que ele está vendo, o que os meninos vinham fazendo, e a visão dele é muito boa de tudo o que tem acompanhado. Vou ajudar no que der para que a gente possa continuar com a mentalidade que temos, ajudando os meninos a manterem a excelência. A chegada dele só vai contribuir para tudo isso e vou dar a minha vida por ele, pelos meninos e pelo clube", completou Marcão.