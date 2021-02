Fluminense fechou Brasileirão com vitória Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:14

Rio - Classificado para a Libertadores, o Fluminense finalizou com a vitória sobre o Fortaleza a sua campanha no Brasileiro de 2020. Mesmo estando fora do G-4, o clube carioca fez história na competição. Com 64 pontos, a trajetória do Tricolor no torneio é a melhor que o clube carioca já conseguiu na era dos pontos corridos no torneio, a exceção dos anos que foi campeão em 2010 e 2012.

Publicidade

A vitória sobre o Fortaleza fez o Fluminense ultrapassar em um ponto a campanha que realizou no Brasileiro de 2011. Na ocasião, o Tricolor conseguiu uma colocação superior a atual, ficou em terceiro lugar, porém, somou 63 pontos, um a menos que a equipe comandada por Odair Hellmann e Marcão conseguiu na atual temporada.



Em 2005, o Fluminense terminou o Brasileiro em quinto lugar, com 68 pontos. Porém, naquela ocasião, o Campeonato Brasileiro era disputado por 22 equipes. O Tricolor, comandado na ocasião por Abel Braga, poderia ter conseguido até uma pontuação melhor já que ocupava a terceira colocação, mas perdeu os últimos cinco jogos

Publicidade

Em 2010 e 2012, quando conquistou o Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu pontuar mais que em 2020. Comandado por Muricy Ramalho, o Tricolor foi campeão na última rodada e fez 71 pontos em 2010. Dois anos depois, dirigido por Abel Braga, a equipe das Laranjeiras conquistou o título com três rodadas de antecipação e finalizou sua campanha com 77 pontos.