Por MH

Publicado 25/02/2021 18:45

Maior ídolo da nova geração de torcedores do Fluminense, o atacante Fred já começou a se planejar para o fim de sua carreira. Aos 37 anos, o camisa 9 pretende pendurar as chuteiras em meados de 2022, quando acaba o seu contrato com o Tricolor das Laranjeiras. Apesar de ainda não saber especificamente o que vai fazer fora das quatro linhas, o jogador tem plena certeza de que continuará no clube.

"Tenho que ver o que a minha mulher vai liberar. Acho que vai querer uns três meses no mínimo o marido para levar os meninos na escola, viajar no feriado. Não tenho feriado e fim de semana (risos). Meu sonho é permanecer aqui para sempre. Não sei o que vai ser do meu futuro, mas planejo tudo aqui dentro do Fluminense. Não sei o que vai ser. Quando conversei com o Mário (Bittencourt, presidente), ele deixou claro esse desejo que eu permanecesse aqui de alguma forma. Vamos viver o momento. Primeiro como jogador. Senão embola tudo. Vamos pensar mais lá na frente. Com certeza estarei aqui dentro", prometeu.

Nas Laranjeiras, o artilheiro tricolor faturou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) e um Campeonato Carioca (2012).