Fred paga prenda e pede dinheiro no sinal Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 16:25 | Atualizado 14/02/2021 20:06

Que isso, Capitão Foi pra rua mesmo! Que cena! https://t.co/W75lCHuo9a pic.twitter.com/N2XWMJCtgF — Saudações Tricolores (@STpontocom) February 13, 2021 Rio - Fred, atacante do Fluminense, perdeu um campeonato de FIFA para seus companheiros e a prenda não foi nada mais nada menos do que ir ao semáforo pedir dinheiro. Com uma placa escrita "Sou pato no Fifa, me ajude com R$ 1,00", o jogador aproveitou o sábado de carnaval fazendo malabarismos na esquina da Rua Joana Angélica, em Ipanema, bairro na Zona Sul da cidade e onde mora, para tentar descolar uns "trocados".

Havia cinco pessoas na competição, entre eles Fred, Yago, volante do time, Jefferson Souza, preparador físico do clube, e Marlone, atacante que jogou no Tricolor em 2015. E as regras eram simples, pontos corridos todos contra todos, sendo campeão o maior pontuador e os dois últimos disputariam uma repescagem. Quer perdesse ficaria na lanterna e teria que pagar uma prenda: pedir dinheiro no sinal. Os torcedores puderam acompanhar a competição através das redes sociais.

Publicidade

Não é que ele pagou a aposta mesmo? O Capitão conseguiu https://t.co/KuXr3JpmwU pic.twitter.com/U7IgS0pbFy — Saudações Tricolores (@STpontocom) February 13, 2021 Como o centroavante do Fluminense perdeu, ele teve que ir às ruas com três limões e tentar conquistar os motoristas que passavam pelo local para conseguir dinheiro. Mesmo de máscara, Fred foi reconhecido e teve ajuda de um torcedor tricolor que deu R$ 2 a ele, sem mesmo fazer malabarismo. A cena foi filmada pelos amigos e compartilhada na internet.

Lesionado, Fred não enfrenta o Ceará na próxima segunda-feira, no Castelão. A partida pode garantir, matematicamente, o Fluminense na Pré-Libertadores.