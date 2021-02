Fred Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 09:00

Rio - Ídolo do Fluminense, o atacante Fred está próximo de alcançar uma marca importante na carreira. Se marcar dois ou mais gols nas últimas duas rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro, entrará no Top-3 de artilharia da história do torneio. Atualmente, o jogador é o 4º do ranking, com 151 gols em 307 jogos, dois tentos a menos que Edmundo, que marcou 153 em 316 partidas.



Fred pode chegar ao Top-3 do Brasileirão também na próxima temporada, visto que ainda tem contrato com o Tricolor até julho de 2022. Porém, com idade avançada, o atacante pode não ter muito tempo para seguir fazendo história na competição. Roberto Dinamite é o maior goleador da história do torneio, com 190 gols em 326 jogos. Segundo colocado, Romário, que tem 154 gols em 251 jogos, também pode ser ultrapassado por Fred caso o centroavante marque mais quatro gols na competição.



Zico fecha o Top-5, com 135 gols em 249 jogos. Túlio Maravilha, Serginho Chulapa, Washington, Diego Souza e Luís Fabiano completam a lista dos 10 maiores artilheiros da história do torneio. Aos 37 anos, Fred é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, com 176 gols. Waldo Machado, com 319 tentos, e Orlando 'Pingo de Ouro', com 186, estão à frente do centroavante.



Revelado pelo América-MG, Fred se destacou pelo Cruzeiro no início dos anos 2000 e foi contratado pelo Lyon-FRA, onde jogou por quatro anos. Em 2009, foi repatriado pelo Flu e conquistou dois títulos brasileiros e um Carioca. Jogou por Atlético-MG e Cruzeiro nos últimos anos, até retornar ao Tricolor no ano passado. Nesta temporada, jogou 26 partidas e marcou quatro gols.