Publicado 26/02/2021 09:12

Rio - Marcão finalizou contra o Fortaleza a sua participação como treinador do Fluminense e o clube carioca terminou o Brasileiro com uma vitória. Ao fim do jogo, o já ex-técnico do clube carioca, elogiou o grupo que será comandado por Roger Machado, que já assume no próximo sábado.

"O Roger vai pegar um time unido, comprometido e com total certeza de que eles vão trabalhar ao máximo para que o nome do Fluminense continue lá em cima. Ele já entendeu isso, os meninos estão totalmente abertos. O Roger é uma pessoa especial, conhece o clube, conhece vários jogadores aqui, então essa passagem vai ser com muita tranquilidade", afirmou.

Marcão anunciou também que irá ser auxiliar técnico de Roger Machado e que irá ajudar na preparação dos jovens do Fluminense da equipe sub-23, que será comandada pelo ex-jogador Ailton.



"O Marcão vai ficar agora de auxiliar técnico do profissional e vou continuar acompanhando o Ailton no Sub-23, junto com o Edevaldo, focado nesses meninos. Tem grandes valores subindo. O trabalho vai continuar sendo feito do jeito que a gente vem fazendo, porque tem grandes valores para estar junto conosco", disse.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 64 pontos e terminou o Brasileiro na quinta colocação. Classificado para a Libertadores, o Tricolor aguarda a final da Copa do Brasil para saber se irá disputar a fase de pré-eliminatória ou se já está qualificado de forma direta para a fase de grupos. O clube carioca torce pelo Palmeiras contra o Grêmio para conseguir a classificação direta.