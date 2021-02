Nenê LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 19:22

Rio - Aos 39 anos, Nenê foi um dos destaques do Fluminense na temporada. Artilheiro do clube carioca, o jogador está no fim da carreira, embora ainda esteja rendendo bem dentro de campo. Em entrevista à ESPN Brasil, o meia falou sobre o seu futuro no futebol e revelou o desejo de ser treinador.

"Eu vou querer estar na primeira linha. Então, a ideia é ser treinador. Já estou vendo essas coisas da licença. Eu ia fazer a da UEFA, mas a do Brasil não é reconhecida na Europa. Parece que mudou, a CBF deu um passo muito grande, parece que o treinador que fizer o curso aqui já pode treinar na Europa. Então, eu já vou falar lá na CBF, começar a fazer esses cursos para quando acabar já estar no esquema”, afirmou.



Além do bom futebol, Nenê também se destaca pelo bom humor nos bastidores do Fluminense. O experiente meia afirmou que quando for técnico irá manter essa marca, mesmo em outra função.



“Não, eu vou falar: ‘Olha no YouTube, para ver como o vovô fazia’. Mas sabe como eu vou fazer? Tem que ser ao vivo, demonstrar. Se não, eles vão falar: ‘Isso aqui já faz vários anos, vovô, não me enche o saco, não’. Aí, eu vou lá e demonstro na hora. Acho que a molecada vai pensar: ‘Não, tenho que ouvir mesmo, o véinho”, brincou.