Martinelli estava com entorse no tornozelo esquerdo Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:54

O Fluminense divulgou a lista de relacionados com uma novidade para a partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (25), às 21h30 no Maracanã. Após rápida evolução de uma entorse no tornozelo esquerdo, Martinelli tem chances de jogar.

Mesmo sem ter treinado na quarta-feira (24), o jovem volante será reavaliado em um teste de vestiário para saber se terá condições de entrar em campo. Caso não possa jogar, Hudson será o titular.



Publicidade

Em contrapartida, Muriel não está relacionado. O goleiro foi liberado após a morte de seu pai, que se afogou e desapareceu após mergulhar em uma barragem na propriedade da família, em Lavras do Sul (RS), na quarta. José Agostinho Becker tinha 57 anos.

O Fluminense entra em campo podendo garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa vencer o Fortaleza e torcer por um tropeço do São Paulo diante do Flamengo.



Publicidade

A provável escalação será: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson (Martinelli), Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.