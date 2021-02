Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/02/2021 08:59

Rio - O bom momento do Fluminense na reta final do Brasileiro tem muito a ver com a entrada de Martinelli no time titular. Depois que o jovem, de 19 anos, se tornou titular a equipe carioca não perdeu mais na competição. Até o momento, o volante começou jogando em sete partidas, com cinco vitórias e dois empates. Na opinião do jogador, toda a campanha tricolor ao longo do Brasileirão foi de bastante regularidade.

"O campeonato da nossa equipe foi bem regular. Acredito que, após a saída do Odair, fosse natural que acontecesse um período mais irregular. Mas sempre tive tranquilidade e trabalhei firme. Acredito que o meu bom momento, e do próprio time, se reflete justamente nesse objetivo de levar o Fluminense para a Libertadores", afirmou.

A primeira oportunidade de Martinelli como titular foi com Odair Hellmann na vitória sobre o Athletico-PR. Porém, foi com Marcão que o jovem conseguiu se firmar no Fluminense. O volante fez muitos elogios ao treinador e falou sobre o aprendizado com o ex-atleta que atuava na mesma posição que ele.



"Marcão é um cara sensacional. Procura ter uma atenção especial com os mais jovens. No meu caso, ainda tem o fato de ser da mesma posição que ele desempenhava como jogador. Ele mostra caminhos e dá exemplos do seu tempo de jogador. Isso vem me ajudando bastante nessa sequência como titular. O próprio Odair também colaborou muito, principalmente quando subi para o profissional", revelou.