Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 13:45 | Atualizado 23/02/2021 13:53

Rio - O Fluminense terá um grande desfalque para o duelo decisivo diante do Fortaleza. O volante Martinelli sofreu uma torção no tornozelo e desfalca o Tricolor na próxima quinta-feira, no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro a última rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do "Saudações Tricolores", o atleta estar à disposição em dez dias.

Para o lugar do jovem volante, Marcão tem três opções que podem se encaixar. Hudson, Yuri Lima e André podem ajudar na proteção à marcação diante do Fortaleza. Vale ressaltar que Hudson, que entrou no lugar de Martinelli no empate contra o Santos, já informou ao Fluminense que se reapresentará ao São Paulo para próxima temporada.



Além de Martinelli, Egídio e Nino também estão fora da última rodada do Brasileirão. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo e o zagueiro levou o vermelho após reclamar com o árbitro.