Rio de Janeiro - 25/02/2021 - Maracanã..Fluminense enfrenta o Fortaleza esta noite no Maracanã pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Lucas Mercon

Por Pedro Logato

Publicado 25/02/2021 23:18 | Atualizado 25/02/2021 23:37

Rio - No Maracanã, o Fluminense fez a sua parte e derrotou o Fortaleza por 2 a 0. O ídolo tricolor, Fred, e o zagueiro Matheus Ferraz, que substituiu o suspenso Nino, fizeram os gols da equipe carioca nesta quinta-feira. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras chegou aos 64 pontos e finalizou com vitória a sua campanha no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o Fluminense não terminou o Campeonato Brasileiro no G-4. Isso porque o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1. O clube das Laranjeiras ainda pode se classificar para a fase de grupos da Libertadores, caso o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil contra o Grêmio.

O primeiro tempo entre Fluminense e Fortaleza começou com a equipe visitante fazendo uma marcação bastante forte no Maracanã. O Tricolor Carioca tinha a posse de bola e precisava ter paciência para conseguir criar oportunidades. Enquanto a equipe de Enderson Moreira tentava surpreender em alguns contra-ataques.

A primeira boa chance aconteceu aos 17 minutos e foi do Fluminense. Danilo Barcelos cobrou lateral e Nenê cruzou bem, Fred apareceu dentro da área e deu um peixinho, a bola carimbou a baliza do Fortaleza e acabou indo para fora. O lance animou a equipe carioca que abriu o placar logo depois. Danilo Barcelos cobrou escanteio, Fred cabeceou, o goleiro Felipe Alves fez boa defesa e no rebote o centroavante tricolor conferiu.



Atrás do placar, o Fortaleza seguia perigoso e quase conseguiu empatar no lance seguinte. David girou rápido e arriscou de fora da área, o chute foi potente e acabou assustando o goleiro Marcos Felipe, que fez uma grande defesa. O Fluminense respondeu aos 30 minutos, em outra jogada pela esquerda, o cruzamento foi feito por Danilo Barcelos e Fred quase ficou em condições de finalizar.

Aos 35 minutos, o Fortaleza criou uma boa oportunidade. Yago foi desarmado no campo de defesa e o clube cearense avançou com três jogadores, porém, o atacante Osvaldo, ex-jogador do Fluminense, acabou finalizando para fora. Os últimos minutos da primeira etapa foram sem muita emoção, com os donos da casa esperando os cearenses e segurando a partida.

O segundo tempo começou com o Fortaleza assustando o Fluminense. Luiz Henrique deu bobeira e perdeu a bola para Osvaldo. O atacante do clube cearense arrancou com a bola e finalizou para a boa defesa do goleiro Marcos Felipe. Aos 15 minutos, o clube das Laranjeiras chegou ao seu segundo gol. Nenê cobrou escanteio na cabeça de Matheus Ferraz, que cabeceou para o fundo das redes.

Com a vantagem ampliada, o Fluminense conseguiu controlar com bastante tranquilidade a partida. O Fortaleza tentou chegar, mas a equipe carioca não passou nenhum grande susto. O último jogo do Tricolor no Maracanã terminou com vitória.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FORTALEZA

Estádio: Maracanã

Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

Cartões Amarelos:

Cartões Vermelhos:

Gols: Fred (FLU), Matheus Ferraz (FLU)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Marcos Felipe, Calegari (Igor Julião), Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê (Michel Araújo); Luiz Henrique (Caio Paulista), Lucca e Fred (John Kennedy) / Treinador: Marcão

FORTALEZA: Felipe Alves, Tinga, Wanderson, Paulão e Carlinhos; Juninho, Ronald (Luiz Henrique), Derley (Pablo) e Romarinho (Igor Torres); David (João Paulo) e Osvaldo (Wellington Paulista) / Treinador: Enderson Moreira

