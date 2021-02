Mário Bittencourt Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:34

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt se mostrou otimista em relação a disputa da Libertadores no ano que vem. No entender do mandatário, o clube carioca tem chances de vencer a competição. Apesar de admitir que o orçamento do Tricolor é reduzido, o dirigente afirma que o torneio, por ser eliminatório, deixa as equipes mais niveladas.

"A gente já começou a discutir alguns nomes (de jogadores), algumas possibilidades porque disputaremos uma competição duríssima. Vai parecer um contrassenso o que vou falar, mas deixarei vocês esperançosos. Atingir o título da Libertadores é mais alcançável com dificuldades financeiras do que o Brasileiro. O Brasileiro tem 38 rodadas, quase um ano de campeonato. A Libertadores é dividida em grupos, tem sorteio, mata-mata, a força de jogar em casa", afirmou em entrevista à FluTV.



Bittencourt também mostrou confiança no elenco do Fluminense. Na opinião dele, o Tricolor tem atualmente jogadores capazes de fazer parte de uma equipe vencedora à curto prazo.

"Nós acreditamos nisso e acreditamos porque, neste momento, temos um projeto sólido e com jogadores que são identificados com a instituição, que é o que os clubes da América do Sul buscam: jogadores identificados com o clube, com o escudo, com a instituição. Estamos bastante animados", opinou.