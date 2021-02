Martinelli Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:57

Rio - O volante Martinelli surpreendeu os torcedores do Fluminense e vai começar jogando a partida contra o Fortaleza, no Maracanã. O jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e está escalado para a partida desta quinta-feira.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Fortaleza! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/yslYUgl6vT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

Publicidade

O Fluminense terá dois desfalques: Egídio e Nino, suspensos. A equipe de Marcão vai para campo com: Marcos Felipe, Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

O Fluminense ainda tem chances de classificar para a fase de grupos da Libertadores. O Tricolor precisa vencer o Fortaleza e torcer por um tropeço do São Paulo contra o Flamengo, no Morumbi.