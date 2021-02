Rodolfo foi anunciado pelo Oeste Divulgação

Rio - O Oeste oficializou, nesta quarta-feira, o retorno do goleiro Rodolfo ao clube. Ele está emprestado pelo Fluminense, com quem tem contrato até o fim de 2021, até o término do Campeonato Paulista, previsto para 23 de maio. O arqueiro vinha treinando no CT Carlos Castilho depois de a Conmebol reduzir sua pena no caso de doping, cumprindo um ano, sete meses e 20 dias de suspensão.



Rodolfo estava fora dos planos do Flu neste momento por contar com forte concorrência no setor. Além do titular Marcos Felipe, o clube tem na posição Muriel, João Lopes, da equipe sub-23, além de Pedro Rangel, do sub-20. O goleiro irá reencontrar o Oeste, onde já atuou entre 2017 e 2018.



O Fluminense vinha prestando assistência a Rodolfo ao longo de todo período afastado. Apesar da suspensão do contrato, o clube pagou uma parte do salário que ele recebia, além de prestar apoio jurídico no caso. O goleiro foi pego no exame antidoping em 2019, após a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, pela Sul-Americana, quando foi reserva.



O retorno do paredão!



O novo goleiro do Rubrão é um velho conhecido da torcida. Rodolfo está de volta!



Nome: Rodolfo Alves de Melo

Idade: 29 anos

Altura: 1,89 m

Posição: Goleiro

Último clube: Fluminense#RubrãoCentenário pic.twitter.com/ktpX0bXIM6

Rodolfo testou positivo para a substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. O uso altera o sistema cardiovascular, com o aumento da frequência cardíaca, e um incremento das secreções salivar, gástrica e pancreática, além de intensa sudorese. Com isso, ela pode aumentar o desempenho físico de um atleta.



Sete anos antes, em 2012, o goleiro já havia testado positivo no exame antidoping, quando defendia as cores do Athletico-PR, e ficou suspenso por dois anos. Com contrato até o fim de 2021, o goleiro admitiu em sua chegada ao Tricolor das Laranjeiras que é dependente químico, porém disse que estava livre das drogas desde 2014.