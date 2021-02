Jogadores posam para foto com as roupas Reprodução

Publicado 24/02/2021 22:00

Rio - O último treino do Fluminense na temporada foi marcado por um clima de brincadeira no elenco. Os jogadores combinaram entre si um concurso "de quem iria mais mal vestido" ao CT Carlos Castilho. Durante a entrevista coletiva do atacante Fred, Yago Felipe, vestido de ciclista, e Nino, com roupa social, invadiram a sala para brincar com o camisa 9.

"Chegou um ciclista e um empresário... Vai me levar para a Europa. Está com uma proposta do Shakhtar do Oeste. Hoje combinamos no grupo do whatsapp para ver quem vinha mais mal vestido. O Nino tentou vir arrumado e conseguiu ser premiado com o título de mais desarrumado", avisou Fred.



Nas redes sociais, Larissa Mota, esposa de Nino, também entrou na brincadeira e comentou o visual do zagueiro:



"Acordei 7h e ele estava vestido assim para o último treino da temporada. Fiquei pensando "ué gente o que aconteceu". Alguém separa o Nino e o Yago", escreveu no Twitter.

Yago e Nino são dois dos jogadores mais próximos de Fred no elenco do Fluminense. Os três jogam videogame juntos e costumam fazer apostas no Fifa. O assunto também foi motivo de brincadeira durante a coletiva do capitão.



"É igual esse teto aqui, ele está todo branco, mas o povo só repara um risquinho preto que tem ali. Eu tive uma derrota em 426 jogos, infelizmente foi a que estava sendo filmada. Vamos classificar amanhã e eu vou começar a soltar aqui os vídeos que tenho aqui do Yago, do Nino, no Fifa. Vocês vão ter surpresa", disse, rindo.



O Fluminense encerrou a preparação para o duelo com o Fortaleza, nesta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30, no Maracanã, e o Tricolor precisa vencer e torcer para o São Paulo tropeçar diante do Flamengo para terminar no G4 e conquistar uma vaga direta para a fase de grupo da Libertadores.

