Marcão Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 10:33 | Atualizado 22/02/2021 10:34

São Paulo - Por muito pouco o Fluminense não conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. No fim da partida, o Tricolor ficou com um jogador a menos e no lance seguinte cedeu o empate ao Santos, na Vila Belmiro. Ao fim do jogo, Marcão fez críticas a arbitragem e minimizou a expulsão de Nino.

Publicidade

"A gente não gosta de falar de arbitragem, mas realmente teve um fator extra que tirou nossos meninos do sério. A gente sabe como são que aqueles dez segundos de reação em jogo quente, em algum momento você acaba falando algumas situações, depois você se arrepende. Conversamos com o Nino, o tranquilizamos. A responsabilidade é dividida, toda nossa. O mais importante desse momento é o equilíbrio, recompor os nervos, porque na quinta-feira tem mais uma grande final. É fazer de tudo para nesse jogo a gente consiga um resultado positivo e garanta a melhor posição possível", disse.



Com 61 pontos, o Fluminense faz contra o Fortaleza a sua última partida na temporada. Caso conquiste um resultado positivo, o Tricolor vai alcançar a maior pontuação em Brasileiro de pontos corridos, sem ser nos dois anos que foi campeão: 2010 e 2012.

Publicidade

"É concentrar nossa força toda no jogo contra o Fortaleza, tentar fazer o nosso melhor, deixar tudo dentro campo. O apoio, a energia boa do nosso torcedor, que tem acontecido, tem chegado para gente, e é muito legal viver esse momento. Mais uma vez a gente pede demais o apoio deles para que nossos jogadores façam uma excelente partida e consigam a vitória tão importante e, com certeza, alguma coisa boa vai acontecer. Esses meninos estão se dedicando ao máximo, com muita entrega, muita responsabilidade com a nossa camisa, nossa instituição. Tenho certeza que vai acontecer alguma coisa muito boa pare eles", concluiu.