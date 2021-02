Fred Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

24/02/2021

Rio - Terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, o atacante Fred concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, véspera da última partida do Tricolor na temporada. O ídolo tricolor, que tem 37 anos, falou sobre Roger Machado, oficializado pelo clube carioca, como novo treinador para a próxima temporada. O veterano elogiou o comandante com quem trabalhou no Atlético-MG

"É um treinador muito preparado, peguei uma pré-temporada com o Roger no Atlético-MG, todos os jogadores elogiaram o trabalho dele na época, conseguiu implantar o conceito de jogo dele. Deu resultado em campo. Temos que buscar de todo jeito essa vitória que, com a combinação de resultados, nos possibilitaria ir direto pra Libertadores. Seria muito importante termos mais tempo com a comissão nova. Eu participei de uma geração que virou Time de Guerreiros, e acho que esse ano nós criamos uma identificação de um time comprometido para jogar e defender", afirmou.

De volta ao Fluminense, após quatro anos no futebol mineiro, Fred participou da campanha que recolocou o Tricolor em uma Libertadores, após oito anos de fora. O jogador ressaltou a importância de fechar a temporada com a classificação direta para a fase de grupos da competição sul-americana.



"Muito feliz com tudo que está acontecendo com o Fluminense. Conseguimos surpreender a todos. A forma que falavam da nossa equipe no início serviu para nos fortalecer, pra gente tirar lição. Criamos um estilo de trabalhar, de levar pros jogos e tudo deu certo. Estou muito feliz. Tem mais um jogo, uma grande final, vamos fazer de tudo para fechar com chave de ouro", afirmou.

O centroavante, no entanto, pregou respeito ao Fortaleza, adversário da equipe carioca no próximo jogo. "Realizei um sonho, já dormi de novo e tenho um novo sonho, espero acordar amanhã às onze e meia da noite e levar o Flu direto pra fase de grupos dessa Libertadores. Vamos tentar ser o mais natural possível para não ter pressão e continuar fazendo o que temos feito, que é agredir o adversário e marcar muito. O Fortaleza tem muito qualidade. Espero poder vibrar com um grande feito", finalizou.