Fred Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 09:00

Rio - Desfalque do Fluminense contra o Ceará, o atacante Fred pode retornar ao time titular na partida contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o ídolo tricolor evoluiu bem com sessões de fisioterapia durante o Carnaval.

Publicidade

Além disso, segundo o portal, a precaução de Fred ao sair do campo ao sentir o incômodo na partida contra o Atlético-MG pode ter sido diferencial para o não agravamento do problema. Ele teve um edema na coxa apontado por exame realizado na última sexta-feira.



Os jogadores do Fluminense vão se reapresentar na tarde desta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. Caso Fred não sinta mais qualquer incômodo na coxa, a tendência é que o atacante já seja reintegrado ao grupo nos próximos treinamentos e fique à disposição de Marcão.