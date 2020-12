Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Rio - Titular do Fluminense nos últimos dois jogos, o volante Martinelli deverá desfalcar a equipe carioca nos próximos compromissos. Em exame realizado na última quinta-feira, o jovem teve uma lesão na coxa esquerda diagnosticada e poderá só retornar ao futebol no ano que vem.

Publicidade

A previsão de retorno do jogador aos treinamentos é de até três semanas. Com isso, possivelmente, o atleta só poderia retornar ao jogos do Fluminense no ano que vem. O atleta se lesionou em treinamento no CT do clube carioca na Barra.



Sem poder contar com o jogador de 19 anos, Marcão terá como opções para o setor Hudson, que foi titular contra o Athletico-PR, Yuri, que se recuperou esta semana da Covid-19. Além dos jovens André, que encarou o Bragantino, e Nascimento.