CBF estuda mudar formato do Campeonato Brasileiro por conta do novo coronavírus

João Pessoa, Paraíba - Os efeitos do novo coronavírus podem mudar completamente o calendário e formato dos torneios nacionais em 2020. De acordo com presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Michelle Ramalho, em entrevista ao 'Globoesporte', o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D pode ter algumas mudanças.



"Rogério Caboclo vai convocar um novo arbitral e vai mudar o formato, caso essa onda do vírus venha a se alargar. Com certeza alguém vai ter que espremer seu campeonato. Muitos achavam que era intenção da CBF espremer os estaduais ou até mesmo, como temos visto pela imprensa, as fake news afirmando que iria se repetir o resultado do ano passado. Eu já nego essa afirmação. Escutei da boca do presidente", disse a presidente, que completou:



"Pode ter certeza que ainda vamos ter futebol neste ano. O presidente se propôs a diminuir as datas do Brasileiro para dar oportunidade a todos os estaduais. Vamos terminar os estaduais, independentemente de qualquer coisa. Agora o tempo vai depender realmente da situação do Brasil diante desse vírus", emendou.



O Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D estão previstos para ter início na primeira semana de maio, mas os desdobramentos com relação ao novo coronavírus podem adiar este início. Os Estaduais por todo país estão paralisados por conta do surto do COVID-19, além dos outros torneios, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana e Libertadores.