Itália - “Paolo foi muitas coisas para mim. Ele foi um herói para mim, aos 14 anos. É um mito para todos os italianos”, disse o ex-jogador Paolo Maldini, uma das muitas estrelas da seleção, passada ou atual, presente neste sábado .



Atacante que disputou cerca de 400 partidas pelo campeonato, marcou 154 gols e participou de 48 jogos pela seleção nacional (20 gols), Rossi alcançou esse status de "mito" na Copa do Mundo de 1982.

Os três gols de 'Pablito' no mítico jogo com o Brasil (3-2) eliminou a equipe sul-americana, apontada como favorita ao título, e classificou os italianos para as semifinais.



Contra a Polônia, ele marcou dois gols e conquistou a vaga para a decisão. Na partida pelo título contra a República Federal da Alemanha (FRG), o toscano marcou o primeiro de três gols italianos (3-1).

O primeiro clube em que deixou sua marca foi o Vicenza, de onde saiu em 1979 após um rebaixamento para a Série B. Mas foi na Juventus que completou o histórico de 1982, após dois anos de suspensão devido ao escândalo de partidas fraudulentas e do jogo ilegal denominado 'Totonero'.



Terceira elemento do trio ofensivo, formado por Michel Platini e Zbigniew Boniek, ganhou dois campeonatos italianos com a Juve (1982 e 1983), bem como a Copa Europa de 1985 após a final dramática de Heysel e suas 39 mortes.