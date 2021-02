Wellington Rato posa para foto ao lado da Taça do Goianão 2020 Divulgação/Atlético-GO

Por Venê Casagrande

Publicado 27/02/2021 21:38

O Botafogo está no mercado em busca de reforços para a temporada 2021 e nomes são discutidos diariamente com o técnico Marcelo Chamusca. Um jogador citado em uma dessas conversas foi o do meia atacante Wellington Rato, atualmente do Atlético-GO.

O técnico alvinegro aprovou as características de Wellington Rato, que está se destacando pelo time goiano, e deu aval para a diretoria tentar a contratação do meia-atacante. As conversas com o Atlético-GO ainda não foram iniciadas, pois a cúpula alvinegra estava aguardando o fim do Campeonato Goiano, que finalizou neste sábado, com o título para o Dragão.

Segundo uma fonte do Botafogo, consultas junto ao estafe do atleta foram feitas para entender qual é a situação de Wellington Rato no Atlético-GO, e o "feedback" que os dirigentes alvinegros tiveram é que, dependendo dos moldes da negociação, há chance de as conversas avançarem.

A ideia do Botafogo não é abrir o caixa para ter Wellington Rato e, sim, tentar um empréstimo ou, até mesmo, envolver um jogador nas tratativas. Então, com a aprovação de Marcelo Chamusca e a estratégia colocada na ponta do lápis, a tendência é que o primeiro contato seja feito na segunda-feira.

Wellington Rato chegou ao Atlético-GO em 2020, após se destacar pelo Ferroviário. Ao longo da última temporada, o meia-atacante disputou 24 jogos e marcou dois gols. Em dezembro, logo depois de ser o melhor em campo numa partida diante do Fluminense, a diretoria do Dragão estendeu o vínculo do jogador até dezembro de 2022.

Oficialmente, o Botafogo já contratou o atacante Ronald, ex-Botafogo-SP, e o volante Pedro Castro, ex-Avaí. Resta finalizar a parte burocrática do zagueiro Gilvan, que já se despediu do Atlético-GO, para que a divulgação seja feita pelo clube.

O planejamento da diretoria é fazer contratações de jogadores que tenham bom custo x benefício ao longo de 2021, que será difícil no ponto de vista financeiro, já que o Alvinegro disputará a Série B.