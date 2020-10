Benevenuto: xerife da defesa VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Rio - Antes do jogo contra o Grêmio, o Botafogo havia somado bons resultados e se distanciado da zona de rebaixamento. Mas a derrota para o Grêmio, na última quarta-feira, aproximou novamente o clube do Z-4. Na próxima segunda-feira, no estádio Nilton Santos, o clube volta a campo para enfrentar o lanterna Goiás, às 20h. Em coletiva, Marcelo Benevenuto comentou os próximos jogos da equipe.

"O Campeonato Brasileiro está bem disputado, quando você ganha dois jogos está lá em cima, quando perde já está na zona que não é legal. Primeiro a gente tenta se distanciar o mais rápido possível da zona da degola. Quanto à Copa do Brasil, a gente pretende chegar longe e buscar o título, pelo menos é minha meta particular", disse o zagueiro, que complementou:



"No Brasileiro também a gente procura colocar o Botafogo em uma zona confortável e, se possível, buscar classificação para a Libertadores. A gente procura primeiro se distanciar da zona de baixo e, como o primeiro turno está acabando, acredito que a gente possa embalar nos próximos jogos e buscar as vitórias para ficar mais tranquilos. Ganhar do Goiás e Ceará é fundamental para subirmos na tabela", encerrou.