Ausência da lista final que apontará o melhor jogador do mundo da temporada, o brasileiro Neymar deixou de dar uma engordada em sua conta bancária. Se estivesse concorrendo ao 'The Best', o camisa 10 levaria 3 milhões de euros (algo em torno dos R$ 18 milhões) de bonificação do Paris Saint-Germain. Esse prêmio é um dos gatilhos que constam no acordo do jogador e que podem elevar o seu salário anual a 40 milhões de euros (R$ 243 milhões) no clube francês.

Os vencimentos do craque, de acordo com um levantamento realizado pelo site Football Leaks, que costuma ter acesso a contratos de jogadores, Neymar recebe 3,069 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) por mês. Os seus extras são sempre oriundos de metas de desempenho atingidas com a camisa do PSG.

Esse é o terceiro ano consecutivo que Neymar fica fora da indicação final para melhor jogador do mundo. O português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o polonês Robert Lewandowski concorrem ao prêmio desta temporada.