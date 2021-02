Camisa branca do Botafogo é vazada Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 11:30

Rio - Ainda que a nova camisa branca de jogo do Botafogo não tenha sido divulgada oficialmente, uma loja oficial do clube em Brasília postou imagens da vestimenta no Instagram.

Publicidade

A publicação feita pela loja foi apagada minutos depois. A camisa irá custar R$ 259,90 e está à venda na Loja Oficial do Botafogo em Brasília. Na internet o uniforme ainda não está disponível.



O modelo da camisa traz o escudo do antigo Botafogo Futebol Clube no lugar do tradicional escudo atual do Glorioso. Além disso, há uma faixa lateral com a inscrição "O mais tradicional".