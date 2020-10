Goleiro sofreu edema ósseo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Gatito Fernández irá perder mais uma partida pelo Botafogo. Após ser diagnosticado com edema ósseo ao voltar da seleção paraguaia, o atleta ficará de fora, deixando a vaga novamente com Diego Cavalieri. O atacante Salomon Kalou, com desconforto no tendão da coxa direita, também não jogará contra o Goiás, na próxima segunda-feira.

O goleiro paraguaio não atua pelo Botafogo desde o empate com o Vasco, mês passado, pela Copa do Brasil. Ele atuou pela seleção na última semana contra o Peru, sentiu um desconforto no intervalo, mas seguiu até o final do jogo. Contra a Venezuela ficou no banco de reservas. A partida contra o Esmeraldino ocorre às 20h, no Nilton Santos.