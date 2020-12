O técnico Eduardo Barroca pode testar nova formação no Botafogo VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por Venê Casagrande

Publicado 11/12/2020 18:06 | Atualizado 11/12/2020 18:06

Rio - O Botafogo terá mudanças na equipe para pegar o Internacional neste sábado, às 19h, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. No treino desta tarde, o último antes do duelo, Eduardo Barroca montou a seguinte equipe titular: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Helerson e Victor Luís; José Welison, Caio e Honda; Warley, Bruno Nazário e Pedro Raul.

Em relação ao time que perdeu para o São Paulo na última quarta-feira, Barroca promoveu as seguintes alterações: saiu Marcinho, Marcelo, Forster, Lucas Campos e Kalou e entraram Kevin, Helerson, Victor Luís, Honda e Warley, respectivamente.

O Botafogo, com seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, precisa reagir o quanto antes para tentar fugir da zona da degola. Com 20 pontos, o Alvinegro está na penúltima colocação da competição.