Ivan Angulo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 12:41

Rio - Mesmo fora dos planos da diretoria, o atacante Angulo pode ter que permanecer no Botafogo. De acordo com o "GE", o Palmeiras, dono dos direitos do jogador, alega que tem um acordo para manta-lo emprestado ao Glorioso até o fim do Campeonato Carioca.

Segundo o Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) da Ferj,, o contrato de Angulo com o Botafogo se encerrou no último dia 21. No entanto, o Palmeiras diz que na época do acerto foi feito um acordo para estender o vínculo até maio. O time carioca tentou devolvê-lo junto com Victor Luís, que já retornou ao Palmeiras, mas foi cobrado para cumprir o trato até o fim do Estadual.

Angulo não foi relacionado pelo Botafogo para as duas últimas rodadas do Brasileirão, mas seguiu treinando com o time. Ele pode ficar para a disputa do Carioca, mas a diretoria ainda estuda o caso.