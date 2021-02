Por O Dia

Pedro Castro é Fogo!



Volante é mais um reforço para a temporada 2021! Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/q6hrQCL6nw — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 26, 2021

Rio - O Botafogo regularizou mais um reforço para a disputa da Série B. O volante Pedro Castro, que estava no Avaí, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e se junta a Ronald na lista de contratações. O vínculo com o Glorioso vai até o fim desse ano.