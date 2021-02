Lecaros: "Estou comprometido" Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/02/2021 16:01

Rio - O Botafogo já está rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro e começou a projetar o elenco para a próxima temporada. Alguns atletas, além do técnico Marcelo Chamusca, já foram anunciados, enquanto outros deixaram o clube. Em entrevista ao 'Pulso Sports', o peruano Lecaros afirmou que deseja permanecer no Alvinegro para a disputa da segunda divisão.

"Até agora não há nenhuma proposta. Falei com meu representante que queria acabar bem a temporada e cumprir meu contrato até o fim do ano com o Botafogo. Vou ficar no clube, não chegou nenhuma oferta. Gostaria de ficar, me receberam muito bem e o clube está me ajudando a crescer futebolisticamente. É a melhor opção que tenho", disse Lecaros que tem contrato até o final de 2021 com o Botafogo, antes de emendar:



"No momento não está na minha cabeça voltar ao Peru, porque creio que assim daria um passo atrás. Estou num campeonato onde todos te veem. Falei com a minha família, com meu representante, e minha meta é continuar no estrangeiro. Acredito que foi injusto o Botafogo estar nessa situação. Desde o começo víamos que tínhamos um bom time, que poderíamos brigar por uma vaga em algum torneio internacional", encerrou o meia.